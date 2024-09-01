Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

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Войска продолжают проводить спецоперацию по денацификации Украины.

Вооруженные силы России в ходе спецоперации освободили населенные пункты Птичье и Выемка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Центр“ активными действиями полностью освободили населенный пункт Птичье Донецкой Народной Республики и продолжают продвижение в глубину обороны противника», — говорится в сообщении.

Вместе с тем подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Выемка.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине назвали катастрофическую цену для ВСУ за провал под Курском.