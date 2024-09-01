«Поиски продолжатся»: спасатели нашли тела на месте обломков Ми-8 на Камчатке

МЧС: на месте обломком вертолета Ми-8 на Камчатке обнаружены 17 тел

Фото, видео: © РИА Новости / Денис Абрамов; 5-tv.ru

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Всего на борту находились 22 человека.

Спасатели нашли 17 тел на месте обломков пропавшего ранее вертолета Ми-8 в Камчатском крае. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

«Уже найдены 17 тел, поиски продолжаются», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают девять спасателей ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Воздушное судно Ми-8 пропало утром 31 августа. Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-аэро» выполнял маршрут «вулкан Вачкажец—село Николаевка» Елизовского района. Однако в назначенное время вертолет не приземлился и не выходил на связь.

По последней информации, на борту пропавшего вертолета находились 22 человека — 19 членов туристической группы и три члена экипажа. Среди пассажиров — финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его супруга.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МЧС заявили об обнаружении обломков пропавшего на Камчатке Ми-8.