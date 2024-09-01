«Встаю в очередь на алименты»: девушка вратаря Сафонова объявила о свадьбе

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

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Новую избранницу футболиста не волнует, что он не выплачивает деньги бывшей жене на содержание маленькой дочери.

Вратарь ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов собирается жениться во второй раз. Его избранницей стала стендап-комик Мария Кондратюк. Об этом она сообщила в эфире интернет шоу.

Некоторое время комик скрывала этот факт от своих поклонников. Для этого она специально не надевала помолвочное кольцо. Но теперь решила объявить о своем счастье.

«Я специально не освещала этот вопрос. Встаю в очередь на алименты», — пошутила Марина.

Шутка зашла не всем поклонникам Марии. Футболист ради нее развелся со своей женой Анастасией Казачек, и при этом отказывается платить алименты на содержание маленькой дочери Майи. Он задолжал около 60 миллионов рублей.

Суд обязал Сафонова выплачивать бывшей жене 25% от доходов в качестве алиментов на ребенка. Сейчас супруги продолжают делить имущество.

Часть подписчиков теперь считает, что Кондратюк станет следующей, кто будет с ним разводиться. И ждут, когда концепт ее шуток поменяется.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что футболист Матвей Сафонов покинул Россию с 60-миллионным долгом по алиментам.