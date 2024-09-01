Силы ПВО сбили 158 беспилотников ВСУ над 15 российскими регионами

МО: около 160 украинских дронов уничтожено над регионами РФ в ночь на 1 сентября

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

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На протяжении всей ночи киевский режим предпринимать попытки атаковать территорию России.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 1 сентября пресекли попытки киевского режима атаковать 15 регионов РФ с применением 158 беспилотников самолетного типа. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Над территорией Курской области в ночное время было уничтожено и перехвачено 46 БПЛА, над территорией Брянской области 34, над территорией Воронежской области — 28, над территорией Белгородской области — 14, восемь — над территорией Рязанской области», — говорится в сообщении.

Вместе с тем войска уничтожили семь украинских дронов над Подмосковьем и два над Москвой. Еще сбиты над Калужской областью пять БПЛА, над Липецкой — четыре, над Тульской — три. По два беспилотника были уничтожены в небе над Тамбовской и Смоленской областями, а по одному — над Орловской, Тверской и Ивановской.

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Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

После начала спецоперации атакам с украинской территории подвергаются и другие российские регионы. Так, поздно вечером 31 августа и в ночь на 1 сентября об уничтоженных БПЛА проинформировали в том числе власти Москвы, Липецкой и Воронежской областей.

Прежде мэр Москвы Сергей Собянин писал, что атаку дронов отразили в Подольске. Позже еще один БПЛА ликвидировали в городском округе Ступино, а также в Одинцово и Ленинском городском округе. Рано утром сообщалось об уничтожении беспилотника возле Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Каширскую ГРЭС в Подмосковье атаковали три дрона ВСУ.