Силы ПВО ночью уничтожили украинские беспилотники над Калужской областью

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Российские войска продолжают защищать территорию страны от вражеских атак.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили беспилотники ВСУ над территорией Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«БПЛА были уничтожены в Козельском, Перемышельском, Кировском и Малоярославецком района», — написал он в Telegram-канале.

Вместе с тем украинский дрон был уничтожен на окраине Калуги, добавил Шапша. По его словам, на местах работают оперативные группы.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

После начала спецоперации атакам с украинской территории подвергаются и другие российские регионы. Так, поздно вечером 31 августа и в ночь на 1 сентября об уничтоженных БПЛА проинформировали в том числе власти Липецкой и Воронежской областей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на подлете к Москве были ликвидированы еще два беспилотника ВСУ.