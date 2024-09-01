Что любимый фильм может рассказать о вашей нервной системе

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Не только вкусовые предпочтения в музыке и литературе могут рассказать многое о человеке.

Любимые книги, предпочтения в музыке могут многое рассказать о человеке. Но не только. Немецкие ученые из Университета Мартина Лютера Галле-Виттенберга выяснили, что и вкусы в кино могут напрямую указывать на уровень восприимчивости к эмоциональному воздействию. Результаты исследования специалистов опубликовал журнал Frontiers in Behavioral Neuroscience.

В исследование приняли участие более 250 человек. Каждому показывали человеческие лица с разными эмоциями, а также картинки с геометрическими фигурами. Параллельно ученые фиксировали реакцию головного мозга при помощи МРТ. Кроме того, специалисты выяснили предпочтения в кино и испытуемых. Выяснилось, те, кто любит смотреть боевики и комедии, имеют самую сильную реакцию в обеих областях мозга, а именно в миндалевидном теле и прилежащем ядре. А те, кто любит триллеры и документальные фильмы, имеют слабый ответ на эмоциональные стимулы.

При этом активность мозга при просмотре испуганных и сердитых лиц у любителей боевиков и комедий оказалась одинаковой. Из этого ученые сделали вывод, что предпочтения в кино связаны с самими переживаниями. То есть те, кто более склонен к страху и гневу, выбирают посмотреть более эмоциональные фильмы, а менее склонные захотят включить детектив или документальное кино.

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