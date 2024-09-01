На подлете к Москве были ликвидированы еще два беспилотника ВСУ
Собянин рассказал о ликвидации трех беспилотников на подлете к Москве
Фото: www.globallookpress.com / mod_russia
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Боевики продолжают покушаться на мирных граждан и гражданскую инфраструктуру.
Благодаря силам противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить еще два украинских беспилотника на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Один из них удалось ликвидировать в городском округе Ступино. Собянин добавил, что, по предварительным данным, в результате происшествия пострадавших и разрушений и нет. На месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб. При этом до этого Собянин сообщал о еще одном сбитом дроне.
Украинские войска регулярно обстреливают и атакуют различными способами, в том числе беспилотниками, приграничные регионы России, в частности, Белгородскую, Брянскую и Курскую области.
После начала спецоперации атакам с украинской территории подвергаются и другие российские регионы. Так, поздно вечером 31 августа и в ночь на 1 сентября об уничтоженных БПЛА проинформировали власти Липецкой и Воронежской областей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Владимиру Зеленскому понадобилось вторжение в Курскую область.