На подлете к Москве были ликвидированы еще два беспилотника ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / mod_russia

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Боевики продолжают покушаться на мирных граждан и гражданскую инфраструктуру.

Благодаря силам противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить еще два украинских беспилотника на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Один из них удалось ликвидировать в городском округе Ступино. Собянин добавил, что, по предварительным данным, в результате происшествия пострадавших и разрушений и нет. На месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб. При этом до этого Собянин сообщал о еще одном сбитом дроне.

Украинские войска регулярно обстреливают и атакуют различными способами, в том числе беспилотниками, приграничные регионы России, в частности, Белгородскую, Брянскую и Курскую области.

После начала спецоперации атакам с украинской территории подвергаются и другие российские регионы. Так, поздно вечером 31 августа и в ночь на 1 сентября об уничтоженных БПЛА проинформировали власти Липецкой и Воронежской областей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Владимиру Зеленскому понадобилось вторжение в Курскую область.