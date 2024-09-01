Есть нюанс: когда ждать концерт Канье Уэста в Москве

Фото: Bauer-Griffin/INSTARImages/ABACA / ТАСС

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Поговаривали, что с представителями рэпера уже обговорили детали выступления и даже утвердили гонорар.

Выступление рэпера Канье Уэста в Москве в ближайшее время не состоится. Печальное для поклонников артиста известие сообщил агентству РИА Новости гендиректор одного из концертных агентств Эдуард Ратников.

Среди причин он назвал игнорирование представителями вопросов по поводу концерта. Они, по словам Ратникова, пока не готовы или не хотят договариваться.

«Они вообще не отвечают ни на какие вопросы, связанные с творчеством Канье Уэста в текущий момент, в отношении его планов и прочего. Договориться с ним, вероятно, можно как с физическим лицом или через каких-то его друзей, но вести переговоры с ним как с довольно эксцентричным рэпером — это выстрелить себе в ногу», — отметил Ратников.

При этом еще недавно поговаривали, мол, стороны ведут переговоры, удалось даже договориться о некоторых деталях, утвержден гонорар в размере пяти миллионов долларов. Оставалось лишь подтвердить площадку, но тут то представители артиста и ушли в тень.

В заключение Ратников отметил, даже если бы с рэпером все же удалось договориться о концерте, выступление могло бы не состояться из-за санкций. Ведь шоу Уэста достаточно масштабное, в нем задействовано множество аппаратуры и, конечно же, людей, которые не хотят оказаться под давлением.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем был скрытый смысл визита Канье Уэста в Россию в июле.