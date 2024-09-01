Для поиска пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8 привлекли более 40 спасателей

Фото: © РИА Новости / МЧС РФ

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Поиски затрудняются плотным туманом и дождем.

Для наземного поиска пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8 привлекли более 40 спасателей, сообщили в пресс-службе МЧС России. Кроме того, со стороны села Николаевка на помощь сотрудникам МЧС выехали волонтеры на квадроциклах.

Специалисты пытаются прочесать различные маршруты к месту пропажи воздушного судна. Однако погодные условия осложняют поиски. Из-за плотного тумана и дождя это делать сложнее. Авиация МЧС России со спасателями на борту находится в режиме готовности к вылету.

Воздушное судно Ми-8 пропало утром 31 августа. Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-аэро» выполнял маршрут «вулкан Вачкажец—село Николаевка» Елизовского района. Однако в назначенное время вертолет не приземлился и до сих пор не выходит на связь.

По последней информации, на борту пропавшего вертолета находились 22 человека — 19 членов туристической группы и три члена экипажа. Среди пассажиров — финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его супруга.

Ранее 5-tv.ru публиковал список пассажиров и экипажа пропавшего Ми-8 на Камчатке.