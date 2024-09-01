Блогер по ГОСТу: как в России собираются бороться с инфоцыганами в сети

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Обещали обучать премудростям получения прибыли, но только вытягивали деньги — с такой мошеннической схемой столкнулись тысячи жертв.

Возможно, когда-нибудь, искусственный интеллект поумнеет настолько, чтобы станет «полицией нравов» в интернете, но пока такого нет. Сейчас очевидно, что информационные технологии опережают возможности государства по их регулированию и способности подавляющего большинства пользователей критически относиться к потребляемой информации.

Так видеоблогеры в России появились в середине нулевых, но лишь сейчас, в 2024 году, парламентарии озаботились с тем, чтобы ввести какое-никакое регулирование. Хотя бы ГОСТ, которому должны соответствовать те, кто делает видео на образовательные тематики.

За время между зарождением новой профессии и попыткой ввести для нее профстандарты появилась целая прослойка инфоцыган, которые сводят просветительство к банальному зарабатыванию денег на простаках. История циклична, меняются способы доставки информации, но технологии обмана остаются прежними — на дурака не нужен нож. Расследование корреспондента «Известий» Александра Морозова.

Серый костюм под цвет решетки камеры. У «Королевы марафонов» взгляд пустой, устремлен в пол. Суд удовлетворил еще одно ее «желание» — продать квартиру и погасить часть налогового долга, сейчас он более одного миллиарда рублей.

После продажи квадратных метров он уменьшится примерно на 90 миллионов, и это капля в море. Но несмотря на то, что Блиновская находится под арестом и признала вину в неуплате налогов, дело ее живет.

Это потом Инна и Олеся выяснят, что коуч Мария Томилова, у которой они купили уникальные курсы маркетинга, таким способом уходит от уплаты налогов. А год назад еще верили, что обучение у звездного наставника, как себя позиционирует Томилова, даст свои плоды.

«Как обещали преподаватели, да, якобы преподаватели, что каждый научится зарабатывать как минимум от ста тысяч рублей в неделю, но вообще этого не происходило», — сообщила пострадавшая Инна Ващенко.

Обещали обучать премудростям получения прибыли, но деньги тянули с них. Инна говорит, отдала последнее на пестрые костюмы и дорогие машины, бизнес-тренера, дабы всячески демонстрировать свой статус и регалии.

«Она является преподавателем бизнес-университета», — уверенна пострадавшая Олеся Буткевич.

Под громкими титулами скрывалась одна из подручных Аяза Шабутдинова, который уже в заключении и которого обвинили в мошенничестве. Вот эта успешная личность, Томилова, стоит в ряду бизнес-преподавателей Шабутдинова, а знаменитый инфоцыган презентует своих амбасадров публике. В зале две тысячи человек, желающих разбогатеть, но, по сути, разбогатели помощники скандального наставника.

Пострадавших от уникальной методики обучения — сотни. Сейчас они готовят коллективный иск.

Николай просит не показывать его лицо, боится, что коллеги осудят. Опытный преподаватель точных наук стал жертвой мошенника с Украины. Попался в сети раскрученного онлайн-репетитора Юрия Спивака.

«Вплоть до обмана идет, то есть пообещать все, что угодно, лишь бы деньги дали», — сообщил пострадавший Николай.

Наставляет преимущественно россиян, а сам он поддерживает Украину — финансово.

«Всех, кто с этим не согласен, либо добровольно, либо принудительно уйдут оттуда. О возврате денег никогда речь не идет», — рассказал пострадавший Николай.

Оказалось, что индивидуальный предприниматель с гражданством Украины зарегистрирован в элитном ЖК на окраине Москвы.

Судя по всему, здесь уже давно никого нет дома. А пострадавшие ученики говорят, что на заработанные деньги их учитель уехал за границу и уже оттуда ведет свое интернет наставничество.

«Их услугами пользуются свыше 60% старшеклассников. Это огромный вклад в образование, его качество должно быть гарантировано», — заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по просвещению Яна Лантратова.

Все доложен изменить ГОСТ, который сейчас разрабатывают для блогеров. Их обяжут свои курсы стандартизировать, в Рособнадзоре предлагают запретить использовать в названии курсов слова «институт», «академия», «университет». Сегодня такую лицензию выдают по желанию. Она не обязательна, получают ее больше для статуса и привлечения клиентов.

«Для того, чтобы получить лицензию, необходимо разработать свою образовательную программу, то есть с недавнего времени это обязательная функция», — заявил адвокат Вадим Рождественский.

Но даже имея за плечами девять классов образования, можно стать лицензированным коучем. У специализированных компаний есть уже готовые методички, которые, утвердит Министерство образования.

А специальные онлайн команды соберут и бизнес под ключ. Мы связались с одной такой организацией. Цена вопроса 600 тысяч рублей, а если заплатить в два раза больше, то готовы сделать из будущего наставника медийную личность.

Представители блогеров говорят, несовершенство закона кидает тень на всю индустрию.

«Есть стандарты, пытаются их разработать, законы, ГОСТы и прочее. Но блогеры, как единороги: они вроде бы есть, а вроде бы и нет», — заявила президент ассоциации блогеров Ольга Берек.

У Анастасии приподнятое настроение, бизнес-коуча Андрея Сидоропуло, которому она отдала свои кровные, задержали.

Свой ценный учебный план он буквально списал с других сайтов и выдавал за авторский. Просил от сорока до четырехсот тысяч рублей за доступ к уникальным знаниям.

«У нас был инвалид, он взял кредит, то есть он писал об этом. И причем Андрей лично говорил, что он ему поможет, и в итоге ничего он не помог», — рассказал пострадавший Денис Ломакин.

Итог — 40 потерпевших, ущерб восемь миллионов рублей. Спустя полтора года Сидоропуло задержали, сейчас ему грозит внушительный срок, как и другим блогерам-миллионникам, которые находятся в федеральном и международном розыске.