Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Тарас Петренко; 5-tv.ru

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Стабильная экономика — залог успеха армии. И в России уже заложен большой фундамент для развития на ближайшие пять лет. А что ответит Незалежная?

В чем главная особенность «черной дыры» — в том, что она как магнит притягивает энергию и материю из вне и уже не отпускает, требуя все больше и больше. На этой неделе премьер-министр Украины заявил, что Киеву нужны еще 15 миллиардов евро до конца года, иначе — дефолт, банкротство режима. Где взять?

В США еще не начали даже верстать бюджет на будущий год. Пока мимо. В Германии сверстали, но сразу сказали — в будущем году дадим в два раза меньше, чем в этом. Уж, извините. И даже лучшие друзья — британцы — развели руками: мол, у нас у самих, черная дыра в бюджете. К слову 15 из этих 22 пропавших миллиардов, Британия подарила Украине.

Стабильная экономика — залог успеха армии. Об этом говорили на заседании российского правительства с президентом. Сейчас как раз формируется линейка новых национальных проектов, которые в ближайшие пять лет должны двигать российскую экономику. Стартовые условия внушают оптимизм — рост ВВП 4,6%, доходы бюджета выросли на четверть.

«За полгода оборот розничной торговли увеличился на 8,8%. Причем, отмечу, что такой результат главным образом поддерживается ростом заработных плат. В реальном выражении с учетом инфляции, за минусом инфляции, они прибавили 10,1% за январь–май текущего года. При этом в России сохраняется рекордно низкая безработица. В июне она составила 2,4%», — отметил Владимир Путин.

И еще одна любопытная деталь, от США в июле Украина получила вооружений на 550 миллионов долларов в трех пакетах, а в августе был лишь один пакет и то на 125 миллионов. И вся эта бюджетная математика напрямую отражается на характере боевых действий в зоне СВО. Репортаж Александра Федорчака.

Окрестности Песчанского в Харьковской области. До недавно освобожденного нашими войсками населенного пункта примерно четыре километра. Активные артдуэли продолжаются, поэтому заехать можно только ночью.

«К посадке начал подъезжать и просто вылетела фпишка. Выпрыгнул из машины. Пробежал метров десять и она в машину», — рассказывает фельдшер с позывным «Режиссер».

В этот раз до артиллерийской позиции доехали без приключений, а главное вовремя. Самоходки только начали готовить к стрельбе. На направлении в Харьковской области сейчас главная задача войск — разбирать блиндажи, где находится большое скопление живой силы противника и делать это нужно круглосуточно.

«Ночью работаем, потому что хорошо с тепловизора видно цели. Отрабатываем. Попадаем. Также и днем приходится работать», — говорит командир орудия с позывным «Масл».

На другой участок большой артиллерийской зоны ответственности группировки «Запад» переезжаем уже по утру. Такое время на фронте бойцы, конечно, не очень любят. Потому что уже довольно долго стоит подозрительная тишина. И этой тишиной пользуются наши артиллеристы.

Расчет «Бати», командира орудия, недавно лишил ВСУ еще одного «Мардера». Позывной кстати, он такой получил из-за сына, вслед за которым пошел добровольно в военкомат и теперь служит в одном с ним подразделении.

«Нам подготовили дела. Все, мы оформились. Приехали в часть. Начали служить», — говорит командир орудия с позывным «Батя».

Российская армия на этой неделе взяла под контроль еще два ключевых населенных пункта на этом направлении — Синьковку и Стельмаховку. Наши войска уже в трех километрах от Купянска. Окраины города под огневым контролем российской артиллерии. Враг окопался и постоянно проводит аэроразведку.

«Беспилотный летательный аппарат противника „Авенжер“. Самолетного типа. Несет с собой, как представлено у нас на информационном листке, сбросы в виде двух ПТАБов. Заходит очень высоко. Так как цель крупная и при низкой высоте, высокая степень поражения его», — поясняет командир зенитно-ракетной батареи с позывным «Январь».

Из-за активности вражеской беспилотной авиации подразделениям ПВО приходится совершенствовать не только маскировку, но и придумывать дополнительную защиту во время боевых выездов.

Вместе с основным расчетом ПВО выезжает группа охранения. Выставляется вот такая сетка. Машина перед стрельбой, перед боевой работой. Находится в таком своеобразном домике, который защищает от дронов. По периметру выставляют посты наблюдателей, которые следят за небом.

Освободить Купянск важно не только потому, что в городе находится важнейший железнодорожный узел по которому враг и перебрасывал технику. И если он перейдет под российский контроль — под угрозой полной капитуляции окажется весь харьковский гарнизон боевиков.

Стремительное продвижение российских штурмовых групп заставляет киевское формирование бежать впопыхах, отчего нам достаются любопытные трофеи. Так в освобожденной Авдеевке была обнаружена химическая лаборатория, где как установили специалисты РХБЗ, перерабатывали цианистый натрий, серную кислоту, цианид-анионы. Причем судя по оборудованию эта точка могла производить до трех килограммов отравы в сутки.

В ходе СВО было зафиксировано более 400 случаев применения украинской стороной токсичных химикатов. По данным Российского постпредства при Организации по запрещению химоружия — главный поставщик отравляющих веществ на Украину — США. Думается, что в данном случае Вашингтон подходит к ситуации по своей классической схеме — Зеленский конечно сукин сын, но это наш сукин сын. Плюс — это же хороший бизнес. Так на Украину было поставлено не менее 500 тонн триэтаноламина — соединения, которое может использоваться как для производства косметики, так и боевого отравляющего вещества азотистого иприта. В свое время в отношении Сирии вводились жесткие ограничения на импорт этого соединения. А на Украину — можно. Вот такие двойные стандарты демократии.