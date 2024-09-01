Фото, видео: Reuters / Valentyn Ogirenko 5-tv.ru

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Для чего на самом деле Украине нужно было вторжение в Курскую область?

С началом вторжения в Курскую область участились случаи обстрела атомной электростанции в городе Курчатов. Ситуация на самом деле серьезная, это подтвердил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он внимательно изучил станцию и обратил внимание журналистов на то, что ее строили еще в 1970-е без дополнительных мер защиты, которые есть на современных реакторах.

Над активной зоной нет бетонных колпаков, которые выдерживают падение самолета. Так что крышу машзала может пробить, например, мощный дрон или артиллерийский снаряд. Последствия будут серьезные.

Инспекция МАГАТЭ — это пусть хрупкий, но предохранитель, в расчете что Киев воздержится от безумия.

«Достаточно оперативно наши коллеги отреагировали на приглашение, прибыли и, в общем, детально разобрались в положении дел на станции. Увидели то напряжение, которое сегодня есть в Курчатове, на площадке действующей станции, на строительной площадке, и тот набор мер, который обеспечивает безопасность, в первую очередь - безопасность людей и объектов», — сказал генеральный директор «Росатома» сказал Алексей Лихачев.

Однако Зеленский пытается выдать безумие за некий план. На большой пресс-конференции он сказал, что вторжение необходимо для пополнения обменного фонда, как в смысле людей, так и территорий. Там в плане еще куча всего, заявил нелегитимный. Но есть одно «но».

Свой план Зеленский назвал «потужным», что в современном украинском языке означает «мощный», это мовный новодел. Ни Шевчекно, ни Леся Украинка такого слова не знали. Потуги Зеленского разговаривать абы как, лишь бы максимально не по-русски, впрочем, добавляют его плану новые краски. Он говорит, что у него четыре пункта: военный, стратегический, дипломатический и экономический. Усадить Россию за стол переговоров, обменять территории, вступить в НАТО и превратить Украину в крупнейшего производителя оружия в мире.

Отдает душком конъюнктурного фантазерства. Компании ВПК из США, чьи бюджеты больше бюджета Украины тут лопнут со смеха, когда услышат предложение. Но Зеленский намерен привезти свой план на утверждение в Вашингтон и показать действующему президенту США и обоим кандидатам — Трампу и Харрис.

Байден после выхода из гонки — хромая утка, все больше лечится. Ожидать, что он с больничной койки «подмахнет» не глядя «потужный план», вряд ли стоит.

Харрис и Трампу остается два месяца до выборов. Кто из них решится на авантюру — вопрос риторический. И что тогда? Куда девать этот план?

Зеленский продолжает уверять в серьезности своих намерений, он уже разрешил военкомам стрелять на поражение в случае сопротивления мобилизованных и предписал работать ТЦК круглые сутки.

Зеленский, натужно улыбаясь, ведет кровавую жатву собственного населения. У него в мае закончился срок полномочий, а с 29 августа истек срок годности и Верховной Рады. Украинская территория превращается в черную дыру, где бесследно исчезают люди и деньги. Потужно? Дюже потужно.