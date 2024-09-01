В результате нового обстрела Белгорода погибли пять человек

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пострадавшие при террористической атаке находятся в местных больницах, троих доставят на лечение в Москву.

Киев решил мстить за провалы на фронте, мстить гражданским, подло, как и всегда. Вечером в пятницу из реактивной установки чешского производства «Вампир» был обстрелян Белгород.

Враг выпустил две дюжины боеприпасов, накрыло два квартала — микрорайон Харьковская гора в областном центре и прилегающий с юга поселок Дубовое. Осколками посечены многоквартирные и частные дома, десятки автомобилей, несколько снарядов разорвались на парковке крупного торгового центра, где перед выходными было много покупателей. Пять человек погибли, более 40 раненых.

Несколько раз был атакован и райцентр Шебекино, там также есть пострадавшие. Новый неизбирательный террористический обстрел мирных кварталов. К сожалению, не первый для Белгородчины. На месте работает корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Охваченные ужасом прохожие буквально залетают в магазин во время разрыва снаряда. Еще один боеприпас пробивает крышу коттеджа, дома объяты пламенем. За несколько секунд до взрыва люди успевают заскочить в укрытие. Мгновение — и раздается жуткий грохот: прямое попадание по автомобилю на оживленном проспекте. Шансов выжить у водителя не было.

На парковке торгового цента оказалось больше всего раненых — тех, кто не успел добежать до укрытий. Два человека погибли. Это место популярно у жителей Белгорода, поэтому людей здесь было много.

«Тут скорые уже стояли, все быстро очень, какие-то люди были, у кого нога, у кого рука забинтована», — рассказал очевидец Михаил Коротков.

В свою очередь сотрудница пиццерии Амина сообщила еще об одном серьезно раненом при атаке боевиков.

«Появился мужчина, был в крови, у него было два ранения в руки, понадобился аммиак, чтобы привести мужчину в чувство. Сильное кровотечение, мужчина терял знание», — сказала девушка.

Водитель городского автобуса в момент атаки среагировала моментально — остановила машину и высадила пассажиров, они смогли добежать до укрытия. Но сама женщина спрятаться не успела и была ранена в плечо. Снаряд упал в считанных метрах от остановки.

Этот район на юге Белгорода — спальный: повсюду многоэтажки, коттеджные дома. Украинские боевики знали это и для своих атак специально выбрали вечер пятницы, чтобы жертв было как можно больше. Как еще объяснить эту варварскую атаку?

«На Сити Молле всегда много людей, и на парковке гуляют, здесь одни мирные жители, которые приезжают и закупаться, и погулять, и отдохнуть», — рассказала продавец торгового центра по имени Клара.

Для террористических ударов по мирным людям националисты специально применили чешскую систему залпового огня «Вампир», именно ей и ракетами «Ольха» ударили в прошлом году по центру города, тогда 25 человек погибли.

«Они применяют кассетные боеприпасы. Кассетные боеприпасы являются неизбирательным оружием, которые именно приводят к максимальным жертвам среди мирного населения, которые не находятся в убежище. Поэтому, естественно, это грубейшее нарушение международного права», — сказал военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.

От атаки ВСУ повреждены квартиры в 15 домах, разбиты автомобили.

«Начались хлопки, все задрожали, побежали непонятно куда. Сработала ракетная опасность — это был шок, конечно», — рассказала очевидец по имени Наталья.

Атакам ВСУ жители Белгородчины подвергаются регулярно. В минувшее воскресенье украинские боевики обстреляли приграничный поселок, пять человек погибли. На улицах нет ни намека на военные объекты, в Шебекино националисты ударили по центру города, водителя припаркованной легковушки спасти не удалось.

Пострадавшие от чудовищной пятничной атаки сейчас находятся в белгородских больницах, троих доставят на лечение в Москву.