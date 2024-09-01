На Камчатке продолжается поиск пропавшего вертолета Ми-8 с туристами

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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На борту находились 22 человека: три члена экипажа и 19 туристов.

На Камчатке с началом светового дня возобновились поиски пропавшего вертолета с туристами. Плохая погода не позволяет обследовать с воздуха предполагаемый район поисков. Спасатели идут пешком по земле, но неизвестно, в том ли направлении. Вертолет взлетел с площадки у вулкана Вачкажец и по плану должен был преодолеть всего 25 километров до своей базы в Николаевке, на побережье. Такое расстояние для вертолета — буквально минутное дело. Но либо машина отправилась не по маршруту, либо даже на таком коротком отрезке встретила непреодолимое препятствие. Сигналов бедствия не было, и на связь никто не выходил. На борту находились 19 человек, включая трех членов экипажа. Что о них известно, расскажет корреспондент «Известий» с Камчатки Александр Степаненко.

На этих кадрах — район, в котором пропал Ми-8 с туристами. Очевидцы сняли момент пролета вертолета по ущелью. На снятом спустя полтора часа с того же самого места видео можно видеть, что погода резко испортилась, горы полностью заволокло туманом.

Вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро» должен был забрать туристов с вулкана и вернуться на аэродром в селе Николаевка, но в назначенное время экипаж не вышел на связь. Расстояние между вулканом Вачкажец и аэродромом — 25 километров. Маршрут пролегал вдоль русла реки Быстрая, именно там в первые часы проходила поисковая операция. Пассажиры Ми-8 направлялись на экскурсию, каждый заплатил, по разным данным, от 20 до 60 тысяч рублей. Организатор полета Кирилл Серёгин летел вместе с группой.

Отправиться на вулкан изначально планировали 1 сентября, но вылет решили перенести на день раньше из-за прогнозов синоптиков, то есть организаторы прекрасно знали о надвигающимся циклоне.

«Плохая погода всегда есть на Камчатке, но она местами. Поэтому все отдано на усмотрение командира воздушного судна, что в принципе правильно. Идти на поводу у коммерческого отдела неверно, надо все-таки воспитывать летчиков. Ведь самое основное — это безопасность полетов», — сказал летчик-испытатель, вертолетчик, заслуженный пилот РФ Валерий Базыкин.

Следователи уже возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

«Данные по количеству лиц, находившихся на борту воздушного судна, устанавливаются, продолжаются поисково-спасательные мероприятия, направленные на установление местонахождения воздушного судна и людей», — заявила старший помощник руководителя Восточного МСУТ СК России Наталья Харченко.

На борту 22 человека: три члена экипажа и 19 туристов. Капитан судна Денис Блещик работал в авиакомпании больше десяти лет. Среди пассажиров были финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин и его супруга, подтвердили в службе коммуникации РФС.

Сотрудники Ространснадзора проводили внеплановую проверку авиакомпании «Витязь-Аэро» в апреле этого года, нарушений не обнаружили. А вот в 2019 году нашли несколько десятков недочетов. Например, пилоты работали непрерывно по восемь рабочих дней. Также зафиксирован вылет вертолета Ми-8 без процедуры доклада о готовности воздушного судна к полету.

Почти половина «Витязь-Аэро» принадлежит миллиардеру и бывшему депутату Заксобрания Камчатки Игорю Редькину. Ранее его судили за убийство. Это уже не первое происшествие с вертолетами его компании. В августе 2021 года воздушное судно при заходе на посадку затонуло в Курильском озере, погибли восемь человек.

В 2015-м разбился вертолет Ми-2, из пяти пассажиров выжили трое. Спустя два года у другой машины при посадке подломилась стойка шасси, трех пассажиров госпитализировали с переломом позвоночника. Сейчас в транспортной прокуратуре изучают детали очередного происшествия.