Дерево упало на мужчину в парке на Крестовском острове Санкт-Петербурга

Фото, видео: 5-tv.ru

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Пострадавшего госпитализировали. В каком он находится состоянии?

Дерево упало на мужчину в парке «Победа» на Крестовском острове в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом рассказала корреспондент «Известий» Надежда Одинцова.

В результате плохих погодных условий ствол, высотой с четырехэтажное здание, рухнул прямо на открытый фудкорт. В этот момент там находилось огромное количество людей, многие из которых даже не успели осознать, что происходит, и отбежать на безопасное расстояние.

На кадрах с места происшествия видно, что дерево зашаталось и считанные секунды оказалось на месте скопления людей. Ветер был настолько сильным, что его вырвало с корнем.

В злополучный момент на месте падения дерева сидело несколько человек. Один из мужчин оказался под ударом. Известно, что пострадавшего госпитализировали. Он жив, но находится в тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что двое детей пострадали при жесткой посадке самолета Ан-2 под Владикавказом.