Я жду когда появится «та самая»: певец Никита до сих пор холостяк

Фото, видео: 5-tv.ru

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Законсервированная звезда 1990-х и 2000-х певец Никита появился на фестивале «Новое Радио ДВИЖ».

Стильный, свежий, однозначно «законсервированный» певец Никита впервые принимает участие в фестивале «Новое Радио ДВИЖ». Он рассказал корреспонденту 5-tv.ru, что думает об этом мероприятии.

«Если честно, я впервые участвую на Движе. Мне очень понравилось, потому что здесь чувствуется энергия, чувствуется, что люди пришли не просто посмотреть на артистов, но и послушать, и потанцевать, и оторваться в полном смысле этого слова», — заявил артист.

Современное поколение знает его по все еще популярной песне «Улетели навсегда». Трек вышел в 1999 году, а его актуальность артист объясняет своим желанием не привязываться к конкретному времени. Плюс определенная мода на эпоху противоречивых 1990-х, с одной стороны, и здоровый образ жизни с дугой выделяют Алексея Фокина (настоящее имя исполнителя - Прим.ред.) среди других артистов того времени.

Вечные творческие поиски, музыкальная школа, самосовершенствование, творческое сотрудничество и спорт не оставили Никите ни минуты на то, чтобы как следует по-наркоманить в лихие 90-е или хотя бы спиться.

И вот такой хороший и трезвый артист до сих пор холостяк. Он в принципе не особо распространятся о статусе занятости своего сердца.

«Мне это просто не интересно. Есть разные люди, кто-то хочет быстрее жениться. Я жду, когда появится „та самая“ настоящая, искренняя любовь», — пояснил 49-летний Никита.

Возможно, Алексею Фокину просто стоит снять очки и начать верить в счастье, и все как будто с ним случиться. Тогда случай соединит его с настоящей и искренней любовью. Если конечно у него появится интерес.

В одном исполнитель уверен точно. Через 100 лет песня «Улетели навсегда» останется актуальной. И вполне возможно, мы сможем услышать строчки «Ты прости мне ночи/Что дарю я не тебе» в исполнении другого артиста или все еще законсервированного Никиты.

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