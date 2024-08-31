Появились последние кадры с пропавшим на Камчатке вертолетом Ми-8

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Патрин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В последний раз его видели более десяти часов назад.

Пропавший на Камчатке вертолет Ми-8 в последний раз видели в 15:20 по местному времени (06:20 по Москве). Видеоролик из камчатских гор оказался в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, как вертолет совершает посадку на три минуты, а затем направляется в сторону Николаевки.

Воздушное судно Ми-8 пропало утром 31 августа. Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-аэро» выполнял маршрут вулкан Вачкажец—село Николаевка Елизовского района. Однако в назначенное время вертолет не приземлился в пункте назначения и до сих пор не выходит на связь.

По последней информации, на борту пропавшего вертолета находились 19 членов туристической группы и экипаж. Среди пассажиров — финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его супруга.

Из-за погодных условий поиски Ми-8 с воздуха не увенчались успехом. В настоящий момент примерный район пропажи вертолета прочесывает наземная группа.

О судьбах находившихся на борту людей до сих пор ничего неизвестно.

Ранее 5-tv.ru публиковал список из 20 человек, которые могли находиться на борту пропавшего на Камчатке Ми-8.