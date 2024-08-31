Причал морского терминала в Калининградской области принял первый паром

Фото: Telegram / Алексей Беспрозванных. Калининград / besprozvannih; 5-tv.ru

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По завершении строительства терминал сможет принимать до 225 тысяч пассажиров в год.

Причал строящегося морского терминала в городе Пионерский Калининградской области принял первый грузопассажирский паром «Антей». Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Беспрозванных.

«Событие, которого регион ждал несколько лет — причал морского терминала в Пионерском принял первый паром, грузопассажирский „Антей“. С ним пилотно отработали буксировку, лоцманскую проводку и организацию движения большегрузов на судно и с него», — написал он в своем Telegram-канале.

Беспрозванных подчеркнул, что открытие причала стало важным событием не только для области, но и для самого Пионерского. Теперь город-курорт может стать еще и портовым городом, отметил врио главы региона.

Планируется, что по окончании строительства терминал сможет принимать до 80 тысяч единиц накатной техники и 225 тысяч пассажиров в год.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с Беспрозванных в Кремле назвал Калининград основной морской артерией доставки и вывоза грузов, в связи с чем в конце 2028 года на заводе «Звезда» предусмотрена сдача очередного парома для города, а в 2029 году — еще одного парома.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как РФ и Китай будут совместно развивать Северный морской путь.