Песков высказался об аресте Дурова: «Почему директора Renault не арестовывают?»
Песков указал на абсурдность обвинений французского правосудия в адрес Дурова
Фото: www.globallookpress.com / lukomore. org
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Представитель Кремля отметил, что у РФ тоже были вопросы к основателю Telegram, однако свободы его никто не лишал.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину указал на абсурдность обвинений, которое французское правосудие предъявляет Дурову, пытаясь сделать его соучастником преступлений, совершаемых с помощью созданной им сети.
«Да, действительно, террористы пользуются сетью Telegram. Но террористы пользуются и автомобилями. Почему не арестовывают генерального директора Renault или Citroën?» — задался вопросом Песков.
Также представитель Кремля обратил внимание на то, что в России к основателю соцсетей «ВКонтакте» и Telegram тоже «были вопросы», однако никто его не арестовывал.
«Единственное, что я хочу сказать: у нас-то его никто не арестовывал. Конечно, были вопросы», — отметил Песков.
Павла Дурова обвиняют в несоблюдении его платформой Telegram европейских законов и, следовательно, пособничестве преступникам. Ордер на арест был выдан 24 августа, незадолго до приземления самолета Дурова в аэропорту Парижа.
Спустя несколько дней содержания под стражей, 28 августа, предпринимателя взяли под судебный надзор во Франции. Вечером того же дня Дурова отпустили под залог в размере пяти миллионов евро. От комментариев журналистам он воздержался.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Песков опроверг информацию о переговорах и каком-либо взаимодействии Павла Дурова с Кремлем.