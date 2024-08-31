Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

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Киеву не удалось отвлечь военных РФ атакой на Курскую область. Продвижение освобождения ДНР идет полным ходом.

Военные РФ прорвали линию обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красноармейска (украинское название Покровск - Прим.ред.) на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил ТАСС представитель силовых структур.

Известно, что боевики сдали позицию без особых усилий. Они отступали с первых ударов, не оказывая сопротивления.

«На этом направлении их оборона прорвана», — сообщил собеседник агентства.

Положение Вооруженных сил Украины на Красноармейском направлении ДНР длительное время было крайне шатким. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский несколько дней назад откровенно признался в этом, сказав, что целью атаки на Курскую область было отвлечение внимания от Покровского направления (украинское название Красноармейского района - Прим.ред.), которое с треском провалилось.

Собеседник ТАСС также поделился, что многие населенные пункты Красноармейского района оказались не готовы к необходимости обороны.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на Западе назвали тяжелой ситуацию для ВСУ под Красноармейском.