Во Франции инициировали импичмент президента Макрона

Фото: www.globallookpress.com / Yann Guillo

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Члены парламентской партии намерены устроить демонстрацию против президента.

Левая партия «Непокорившаяся Франция» инициировала процедуру импичмента действующего французского лидера Эммануэля Макрона. Об этом сообщил глава парламентской фракции партии Матильда Пано на своей странице в социальной сети X.

«Проект резолюции о начале процедуры импичмента в отношении президента республики в соответствии со статьей 68 Конституции был направлен сегодня членам парламента для совместного подписания», — уточнил Пано.

Эта статья позволяет отстранить от власти президента, который не выполняет свои обязанности.

У партии «Непокорившаяся Франция» есть право вносить инициативу об импичменте президента, однако, чтобы она вступила в законную силу, проект должен пройти через много инстанций, включая верхнюю палату парламента, где у левых нет большинства, а сама партия вообще не представлена.

В «Непокорившейся Франции» заявляли, что премьер-министром страны должна стать Люси Кастетс, кандидатуру которой ранее отверг Макрон. Левая партия объявила, что намерена устроить демонстрацию 7 сентября, где будет выступать против захвата власти Макроном.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержавший Павла Дурова Эммануэль Макрон оказался активным пользователем Telegram.