Четверых строителей арестовали за взятки при выполнении контрактов Минобороны

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сотрудники стройкомпании выполняли работы по ремонту военной больницы.

Четверых бывших сотрудников одной из военно-строительных компаний подозревают в коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По информации ведомства, в мае 2021 года между Минобороны России и военно-строительной компанией был заключен госконтракт на строительство и ремонт многопрофильной клиники Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова. В качестве субподрядчика при выполнении контракта было привлечено общество с ограниченной ответственностью.

«В период с августа 2021 года по 8 февраля 2023 года генеральный директор общества передавал действовавшим в составе организованной группы представителя военно-строительной компаний взятку за согласование представляемых заявок на авансирование работ, непринятие мер по выявленным нарушениям при осуществлении строительства, а также общее покровительство, что повлекло необоснованную выдачу аванса строительной организации», — уточняется в Telegram-канале СК.

В настоящий момент по подозрению в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьями и даче взяток и злоупотреблении должностными полномочиями арестованы трое сотрудников компании, а также ее генеральный директор.

Следователи продолжают расследование по факту этого преступления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по подозрению в получении взятки был арестован ИО заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов. По инкриминируемым ему преступлениям чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.