«Наводим порядок»: группа «На-На» объяснила пропажу клипа на песню «Фаина»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Социальные сети коллектива претерпевают значительные изменения.

Солист группа «На-На» Михаил Игонин заявил, что революционный клип на песню «Фаина» пропал из Сети временно. Об этом он сообщил 5-tv.ru во время мощного камбэка фестиваля «Новое Радио ДВИЖ».

Из Сети стали исчезать различные видеозаписи с участием «На-На». В их число вошел и самый знаменитый ролик, снятый для песни «Фаина».

По словам артиста, это было сделано намеренно. Он заверил, что не стоит волноваться, ведь специалисты скоро все восстановят.

«Если вы говорите про совсем недавнее время, то мы сейчас наводим порядок во всех социальных сетях. Нами занимаются люди, именно нашим материалом», — ответил Игонин на вопрос об исчезновении клипа на песню «Фаина».

Целью такой чистки была структуризация. Игонин объяснил, что на просторах интернета слишком много публикаций их работ, в том числе и незаконных. Группой было принято решение опубликовать все заново в логическом порядке и с правильным оформлением от первого лица.

«Потому что очень многие, за историю работы в группе, в офисе и так далее, пытались незаконно выкладывать клипы от своих аккаунтов, тем самым зарабатывая просмотры и подписывая на себя людей», — прокомментировал Михаил.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что солист «На-На» Политов ответил недовольному фанату по поводу разбитого телефона.