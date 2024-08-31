На борту пропавшего на Камчатке вертолета был финансовый директор РФС Замятин

Фото: © РИА Новости / Андрей Бок

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Следов воздушного судна так и не удалось обнаружить, поиски продолжаются.

На борту пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8 находился финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

«Замятин был на борту пропавшего Ми-8 вместе с супругой Полиной и другими туристами», — утончил собеседник.

Воздушное судно бесследно исчезло утром 31 августа. Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-аэро» выполнял маршрут вулкан Вачкажец—село Николаевка Елизовского района. Однако в назначенное время вертолет не приземлился в пункте назначения и до сих пор не выходит на связь.

Сперва появилась информация о том, что на борту Ми-8 был только экипаж из трех человек. Однако позже источник 5-tv.ru сообщил, что в Ми-8 также могла передвигаться группа туристов из 19 человек. В обнародованных не так давно списках пассажиров и экипажа значится 20 имен.

«Финансовый директор РФС Арсений Замятин находился с женой в отпуске на Камчатке и должен был отправиться на экскурсию на вертолете на один из вулканов. Мы ожидаем информацию от спасателей и молимся о судьбах пропавших. Наши мысли с родными Арсения и Полины», — говорится в комментарии службы коммуникации РФС.

Поиски пропавшего вертолета с воздуха не дали никаких результатов. Сейчас его местонахождение пытается установить наземная группа.

Ранее 5-tv.ru публиковал список пассажиров, которые находились на борту пропавшего на Камчатке вертолета.