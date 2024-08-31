СК начал проверку после сюжета РЕН ТВ о коровах «пивного барона» под Тверью

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Michael Bihlmayer; Telegram / СУ СК РФ по Тверской области / su_skr69; 5-tv.ru

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Предприниматель устроил кладбище животных в жилом районе.

Следственный комитет инициировал проверку после сюжета РЕН ТВ о коровах «пивного короля» Максима Ларина, которые беспорядочно пасутся на участках и огородах жителей Старицкого муниципального округа в Тверской области и уничтожают их имущество.

Сообщалось, что пострадавшие люди неоднократно направляли жалобы на скотину Ларина чиновникам и прокурорам, однако животные продолжают беспорядочно выгуливаться там, где хотят. Предприниматель также устроил посреди муниципального округа кладбище скота, которое организовано не правильно, из-за чего загрязняет и отравляет окружающую среду.

«В Тверской области организована проверка по озвученным в эфире федерального канала сведениям о противоправных действиях предпринимателя», — сообщается в официальном Telegram-канале СК по Тверской области.

Как уточняет РЕН ТВ, ранее Ларина уже обвиняли в незаконном присвоении акций, избиении несовершеннолетнего, а во время локдауна из-за коронавируса он планировал устроить фестиваль с участием группы Rammstein.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стали известны детали нового наезда машины Рашкина на лося под Саратовом.