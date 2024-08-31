«Свожу счеты с шоу-бизнесом»: Киркоров анонсировал выход музыкального фильма

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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В проекте примут участие Ольга Бузова, Тимати, Егор Крид и многие другие артисты, как музыкальной индустрии, так и кино.

Настрадавшийся за последний год от нападок король российской эстрады Филипп Киркоров пообещал «свести счеты с шоу-бизнесом, который…» уже осенью текущего года. Такое заявление сделал певец в беседе с 5-tv.ru на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в «Сириусе».

Инструмент для этого он выбрал очень творческий. 29 ноября народный артист РФ представит свой музыкальный фильм «Черная пантера». Авторами одноименного хита, официальный релиз которого состоялся 30 августа, стали поэт Михаил Гуцериев и композитор Сергей Ревтов.

«Да, сегодня такой день для меня важный. Потому что мы очень давно готовили эту песню. Больше года. В конце года выйдет клип, даже не клип, а целое кино. Эту песню написал Михаил Сафарбекович Гуцериев на музыку Сережи Ревтова», — сказал Киркоров.

По словам артиста, он проделал огромную работу по созданию своего музыкального проекта, который длится 23 минуты. По масштабу он превзошел произведение музыканта Майкла Джексона «Триллер».

«Со времен Джексона так никто не заморачивался на такую работу», — кокетливо подметил Киркоров.

В главных ролях - актер Вольфганг Черни, который сыграет русского Джеймса Бонда, а также Виктория Шелягова. Она предстанет в образе жены героя Киркорова и двойного агента. Певец отметил, что изюминку клипа составят его коллеги-артисты, среди которых блогер Маргарита Овсянникова.

«Я, как всегда, играю отрицательного персонажа, который параборщает своих творческих муз. Как герцог Синяя Борода в своем замке», — сказал Киркоров.

Зрители также увидят множество знаменитостей. Например, продюсера Яну Рудковскую, певицу Ани Лорак, Люсю Чеботину, Егора Крида, рэпера Тимати, блогера Влада А4. Кроме того, в проекте приняли участие телеведущая Ольга Бузова, певица Анастасия Стоцкая, Жасмин, актриса Марина Федункив и многие другие.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Филипп Киркоров отреагировал на критику новой песни.