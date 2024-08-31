«Видел весь процесс и в шоке»: жена Мамаева о присутствии футболиста на родах

Фото: Instagram* / nadihope

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Надежда Санько поделилась шокирующим снимком из операционной.

Жена футболиста Павла Мамаева Надежда Санько рассказала, что ее супруг присутствовал в операционной во время родов и видел весь процесс появления сына на свет. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

По словам Надежды, Павел ни на шаг не отходил от жены, несмотря на ее протесты.

«Паша, конечно, тоже герой. На вторых родах присутствует, а в этот раз видел вообще все, весь процесс, и в шоке, через что проходит женщина… Хотя я против, чтобы он был», — рассказала блогер.

Надежда подчеркнула, что роды были непростыми: ребенок появился на свет с помощью кесарева сечения.

фото: Instagram* / nadihope

Мамаев и Санько вновь стали родителями 28 августа. Мальчика назвали Павлом, и это уже третий по счету ребенок футболиста. Всего в браке с Надеждой у него двое детей.

В мае этого года супруги объявили, что ждут пополнения в семье. Пара опубликовала видео в соцсетях, сделанное во время путешествия. Влюбленные отдыхали в Париже и танцевали на фоне Эйфелевой башни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Погребняк официально вышла замуж за неделю до родов.

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