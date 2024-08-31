24 особи: Путин преподнес Ким Чен Ыну щедрый подарок

Фото: © РИА Новости / Владимир Смирнов

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Лидеры России и КНДР часто обмениваются приятными презентами.

Глава российского государства Владимир Путин подарил своему северокорейскому коллеге Ким Чен Ыну 24 лошади его любимой породы. Об этом сообщается в публикации The Times.

Любимая лошадь главы Северной Кореи — орловский рысак. Верхов именно на этом животных его чаще всего изображают на картинах. Владимир Путин подарил ему 24 лошади этой породы, среди которых 19 жеребцов и пять кобыл. Стадо доставили в новый дом через узкую сухопутную границу с Приморским краем.

Отмечается, что это не первый раз, когда президент России дарит Ким Чен Ыну лошадей. Так, в 2022 году из РФ в Северную Корею отправились 30 скакунов.

Сам северокорейский лидер тоже неоднократно делал подарки Путину. Не так давно он подарил российскому лидеру бюст с пожеланиями здоровья и инкрустированную перламутром картину с портретом президента над Красной площадью. Ким Чен Ын также преподнес своему коллеге двух охотничьих собак редкой породы пхунсан, которые практически не разводятся за пределами Северной Кореи.

Ранее 5-tv.ru сообща, где живут собаки, которых Ким Чен Ын подарил Путину.