Уникальная природа и архитектура: лучшие города в России для путешествий осенью
Суздаль вошла в число лучших городов России для путешествий осенью
Фото: © РИА Новости / Юлий Ахромеев
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Пора отложить заграничный паспорт и отправиться узнавать родную страну с неизвестных ракурсов.
В России есть много мест, куда можно отправиться отдыхать осенью. О наиболее привлекательных и интересных в беседе с «Известиями» рассказал эксперт в сфере делового туризма Дмитрий Лапатин.
Так, Лапатин посоветовал поехать на Камчатку. На полуострове туристы смогут увидеть уникальную природу, отведать вкуснейшие блюда. Там встречаются все стихии: активные вулканы над бухтами Тихого океана, мощные гейзеры и пляжи для серферов.
Если же Камчатка не столь привлекает, стоит обратить внимание на Суздаль и Плес. Эти города выглядят, как игрушечные. Кроме того, каждый сможет найти там занятие по душе. К примеру, отправиться на художественные выставки, экскурсии по городу, в паломнические туры или посетить кулинарные мастер-классы.
Еще одним увлекательным российским направлением осенью может стать Калининград. Город отличается от других европейской архитектурой и историей. Да и за последние годы там появилось сразу четыре курорта: в Светлогорске, Зеленоградске, Янтарном и Куршской косе.
Стоит также подумать и над поездкой в Тобольск — город-памятник, где сохранилось в первозданном виде деревянное и каменное зодчество Сибири, отметил эксперт.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что чаще всего россияне теряют во время путешествий.