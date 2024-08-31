«Тяжело ходить с шестым размером»: Бьянка мечтает об операции по уменьшению груди

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Певица призналась — внешне ее все устраивает, но пышные формы мешают спокойно жить.

Певица Татьяна Липницкая, более известная под псевдонимом Бьянка, захотела лечь под нож хирурга ради уменьшения груди. О своем желании изменить внешность артистка рассказала в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru на мощном камбэке фестиваля «Новое Радио ДВИЖ».

«Мне это очень хочется, потому что мне тяжело ходить с шестым размером груди. Мне очень все нравится, красиво, но я постоянно хожу сгорбленной. У меня грыжа», — объяснила знаменитость.

Когда артистка намерена лечь на операционный стол, пока она не решила, ведь выходных до января у нее буквально нет — каждый день расписан. А чтобы сделать операцию, необходимо на месяца полтора прекратить работать. При этом, судя по всему, Бьянка уже определилась с врачом. Его она выбирала тщательно и скрупулезно.

«Нужно выбирать правильного, проверенного хирурга. А осложнения могут пойти у всех, у каждого. Это не зависит только от рук врача. Это может зависеть от состояния здоровья», — добавила певица.

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