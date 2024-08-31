Ушла на работу и пропала: женщина четыре дня просидела в офисе мертвой

Фото: www.globallookpress.com / David Ellis

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Поначалу думали, что неприятный запах вызван проблемами с сантехникой, но его источник шокировал всех.

В американском штате Аризона сотрудники банковской корпорации спустя четыре дня обнаружили бездыханное тело коллеги за ее рабочим столом. О странном инциденте рассказал телеканал NBC News.

60-летняя Дениз Прюдом в последний раз зашла в офис в пятницу утром. А после пропала. В понедельник она не вышла на связь, но коллег это не смутило. Единственное, что они отметили в начале рабочей недели — это неприятный запах в офисе. Поначалу списали его на проблемы с сантехникой. Но на следующий день стало понятно — их нет, а неприятный запах возник из-за трупа сотрудницы в офисе, который разлагался там вот уже четыре дня.

Выяснилось, что смерть женщины наступила естественным путем. Правоохранители уже начали расследование по факту инцидента.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужчина умер после удаления миндалин в частной клинике Петербурга.