Гипотеза подтвердилась: ученые раскрыли тайну строительства египетских пирамид

Фото: www.globallookpress.com / Claudia Adams

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Гигантские каменные плиты могли доставляться в пустыню лишь одним способом.

Ученым-археологам удалось выяснить, как древние египтяне сумели привезти и сложить друг на друга огромные камни, имея на вооружении только примитивную (в сравнении с современной) технику. Об открытии специалистов сообщила газета The Daily Star.

Оказалось, что массивные блоки доставляли к месту строительства при помощи ныне высохшего притока Нила. Это подтвердил и детальный анализ окаменевшей почвы тех мест, который показал наличие в составе растительности, характерной для реки.

Этот самый приток Нила позволил доставлять все необходимое, облегчая работу древним египтянам. А спустя пару тысяч лет после окончания строительства он высох, а единственным напоминанием о нем стал состав почвы.

Прежде гипотеза об использовании реки для перевозки строительных материалов уже звучала в научных кругах, но никто не знал, какой именно путь использовался. Сам «рукав» Нила также был обнаружен с помощью радиолокационных спутниковых снимков. Канал назвали Ахрамат, что в переводе с арабского означает «пирамиды».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Египте обнаружили древнюю астрономическую обсерваторию.