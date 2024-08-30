Стали известны детали нового наезда машины Рашкина на лося под Саратовом

Фото, видео: 5-tv.ru

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Экс-депутат Госдумы отрицает причастность к ДТП, однако появились доказательства его присутствия на месте аварии.

Экс-депутат Государственной думы Валерий Рашкин отрицает свое присутствие на месте ДТП с лосем под Саратовом 23 августа. В комментарии 5-tv.ru он заявил, что не имеет никакого отношения к автомобилю Lada Largus, который сбил дикое животное, а сам бывший парламентарий, по его словам, уже десять дней находится в Иркутской области.

«Я давал комментарии уже несколько раз, с десяток раз. Машина не моя, это машина областного комитета (КПРФ — Прим. ред.). Я не знаю, кто эту чушь распространяет, что это якобы машина Рашкина… Меня там не было, я в Иркутской области. И сейчас нахожусь в Иркутской области… Я уже здесь десять дней», — сказал Рашкин по телефону.

Фото, видео: Аксенова Олеся / ТАСС; 5-tv.ru

Однако в распоряжении 5-tv.ru оказались фото- и видеоматериалы, которые позволяют судить о том, что экс-депутат все же был на месте ДТП с лосем 23 августа.

Так, на фото с места ДТП, где запечатлена туша сбитого животного и Lada Largus с разбитым лобовым стеклом, виден также черный автомобиль с трудночитаемыми номерами. Эта машина утром того же дня попала на видеокамеры в аэропорту. Более того, камеры сняли, как из автомобиля выходит Рашкин и нетвердой походкой идет ко входу в воздушную гавань. Также экс-депутата сняли внутренние камеры аэропорта на выходе к самолету.

Все это позволяет полагать, что в момент аварии с лосем Рашкин все-таки находился в Lada Largus, а с места ДТП его забрал другой автомобиль, доставивший его в аэропорт.

Автомобиль Lada Largus 23 августа попал в ДТП с лосем в Саратовской области. Инцидент произошел около пяти часов утра на дороге между селами Широкое и Большая Каменка. Известно, что именно на этой машине Валерий Рашкин в 2021 году перевозил разделанную тушу лося.

Дело Рашкина

Экс-депутат Госдумы Валерий Рашкин оказался в центре скандала 29 октября 2021 года. Тогда автомобиль, которым он управлял, остановили в лесу в Саратовской области и нашли в багажнике разделанную тушу лося.

Парламентарий изначально заявил, что нашел уже разделанную тушу животного и просто погрузил ее в машину. При этом на одежде Рашкина обнаружили следы крови, а в лесу нашли ружье и охотничий билет на имя депутата.

По версии следствия, Рашкин после убийства лося вместе с соучастниками разделал тушу с помощью ножей и топора, и спрятал оружие.

Несколько недель депутат отмалчивался и сбегал от журналистов, чтобы не отвечать на неудобные вопросы о происшествии с лосем. Однако затем выпустил «видеопризнание», в котором заявил, что якобы перепутал лося с кабаном.

В конце ноября Рашкина лишили депутатской неприкосновенности, после чего в его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота».

Калининский районный суд Саратовской области в марте 2022 года приговорил экс-депутата к трем годам заключения условно с испытательным сроком на два года и запретом охотиться на два года.

Ранее 5-tv.ru назвал сумму ущерба природе от сбитого машиной экс-депутата Рашкина лося.