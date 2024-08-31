Моторика кишечника: врач назвала признаки застоя желчи

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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Почему при подобной проблеме не нужно отказываться от жирной пищи?

Застой желчи может стать причиной сухой кожи и слизистой глаз. О том, что делать с застоем желчи в организме, рассказал кандидат медицинских наук и гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики, Ирина Иванова в беседе с Газетой.ру.

«Желчь определяет моторику кишечника, поэтому застой желчи проявляется запором, а сброс скопившейся густой желчи вызывает диарею. Также возможно нарушение усвоения жирорастворимых витаминов. При этом развиваются сухость кожи и слизистых, глаз, ухудшение зрения в сумерках. Возможна тошнота из-за продуктов, которые активно сокращают желчный (бульон, яйца, шоколад, выпечка, какао). Их употребление также может вызвать дискомфорт, вздутие, боль в правом подреберье», — рассказала врач.

Людям, которые плохо себя чувствуют после жирной пищи, ни в коем случае нельзя полностью отказываться от ее употребления. Так как это еще больше усугубит проблемы с оттоком желчи, говорит Ирина Иванова.

Врач советует употреблять в пищу четыре ложки топленого, сливочного и нерафинированного растительного масла мужчине, и три ложки — женщине. Это оптимальная доза жиров в день. В рационе здорового человека растительных масел должно быть в два раза больше чем животных.

Также эндокринолог советует выпивать теплую воду за 15 минут до приема пищи. Завтракать через один-два часа после пробуждения и не забывать о физической активности и дыхательных практиках.

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