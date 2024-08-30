Один человек погиб и семеро ранены в результате атаки дронов ВСУ на Белгород

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Средства ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к городу, однако без жертв, к сожалению, не обошлось.

Один человек погиб и семь получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на Белгород и Белгородский район. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, средства ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к городу, однако без жертв не обошлось: один мирный житель погиб, семеро пострадали и были госпитализированы.

Также в результате налета беспилотников в Белгороде поврежден многоквартирный дом, несколько коммерческих объектов и легковой автомобиль.

Кроме того, в поселке Дубовое в Белгородском районе после ударов дронов загорелись два частных здания. Пожарные службы выехали на места пожаров.

Власти Белгородской области 27 августа ограничили въезд в село Вязовое Краснояружского района. До этого подобный режим уже был введен в селе Колотиловка.

По словам Гладкова, обстановка в регионе продолжает оставаться сложной. На всей территории действует режим ЧС федерального характера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские средства ПВО уничтожили ночью шесть дронов ВСУ над тремя регионами РФ.