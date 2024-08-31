Захарова: после задержания Дурова Париж не стоит посещать и Байдену с Зеленским

Фото: www.globallookpress.com / Ettore Ferrari

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Политиков можно уличить в тех же преступлениях, которые инкриминируют Павлу Дурову.

На фоне задержания во Франции российского предпринимателя Павла Дурова Париж не стоит посещать американскому лидеру Джозефу Байдену и его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому*. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Если Франция возбудила уголовное дело и задержала Дурова по подозрению в „отмывании доходов, полученных в результате преступлений или правонарушений, совершенных организованной группой“, то Байдену и Зеленскому в Париж въезд заказан», — сыронизировала Захарова.

О скандалах с отмыванием денег, в которых фигурировала семья Байдена, неоднократно сообщала американская пресса, а о коррупции, которая царит в офисе Зеленского, давно ходят легенды по всему миру.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на время следственных действий французские власти отобрали у Дурова все документы, удостоверяющие личность.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.