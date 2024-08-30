«Работать все равно не будут»: зачем Шольц зазывает в Германию политэмигрантов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Patrick Pleul; 5-tv.ru

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Канцлер ФРГ в предвыборной речи призвал в страну «тех, кого преследуют, и кто боится за свою жизнь».

Политические мигранты из России и Белоруссии — это бесполезные для любой экономики «дармоеды», поэтому эффект от их присутствия в стране будет крайне низкий, если не вовсе отрицательный. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

Так он прокомментировал предвыборное выступление канцлера Германии Олафа Шольца, в котором тот сообщил о необходимости привлечения в страну, помимо традиционной рабочей силы, тех, «кого преследуют, и кто нуждается в защите».

«Нам нужен приток рабочей силы, и мы должны давать убежище тем, кого преследуют, и кто боится за свою жизнь… Нужен двойственный подход: открытость для рабочей силы и нуждающихся в защите совместно с четким регулированием въезда», — заявил Шольц на предвыборном мероприятии в Саксонии.

По мнению Дудчака, таким образом власти Германии демонстрируют своему населению, что намерены переключиться на другого рода мигрантов — не из Африки и с Ближнего Востока, из-за которых в стране масса проблем.

Однако, если Шольц и его кабмин надеются, что за счет политических мигрантов из РФ и Белоруссии они поправят экономическую ситуацию в Германии, то их ждет горькое разочарование, отметил эксперт.

«На кого они рассчитывают, интересно? На белорусскую и российскую оппозицию? Ну, возможно, они и соберут у себя всю эту нечисть, но расчет не совсем верный. Работать-то они (оппозиция — Прим. ред.) все равно не будут, потому что это, в основном, дармоеды, которые раньше жили на гранты зарубежных фондов, которые им платили, чтобы они изображали борьбу за какие-то там „западные ценности», — пояснил Дудчак.

По словам эксперта, Германии нужны рабочие и технари — те, кто может работать руками и головой. Однако российская и белорусская оппозиция — это совсем не та публика, поэтому экономический эффект от них будет крайне низкий, а, скорее всего, и вовсе будут убытки.

Дудчак отметил, что Германия в экономическом плане вполне могла бы рассчитывать на украинских мигрантов, бежавших в большом количестве от киевского режима. Однако официально озвучить такой призыв к украинцам власти Германии не решатся.

«Они (немцы — Прим. ред.) могли бы узаконить огромное число сбежавших от режима Зеленского людей — среди них много квалифицированных работников, которые могли бы пригодиться. Но такое заявление Шольц вряд ли мог бы сделать», — заключил Дудчак.

Шольц ранее заявил о намерении вновь выдвигаться на пост канцлера, несмотря на низкие рейтинги. Проведенный в середине августа опрос показал, что около 60% немцев недовольны работой действующего коалиционного правительства и лично канцлера.

Кроме того, 76% респондентов не удовлетворены лидерскими качествами Шольца как главы правительства, а 67% высказались против его выдвижения на второй срок.

При этом сам Шольц, представляющий Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), уверен в том, что его партия вновь одержит победу на парламентских выборах в 2025 году.

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