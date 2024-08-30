Бывший нападающий «Спартака» Соболев перешел в «Зенит»

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Нестеров; 5-tv.ru

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За свою карьеру спортсмен успел сыграть за «Крылья Советов» и «Енисей».

Бывший нападающий «Спартака» Александр Соболев перешел в петербургский футбольный клуб «Зенит».

«Сине-бело-голубые и московский „Спартак“ достигли договоренности о переходе нападающего», — сообщили в пресс-службе «Зенита».

Контракт с Соболев заключили на три сезона, он также может быть продлен на дополнительный сезон. Представители петербургского клуба пожелали новому игроку достичь успехов в составе команды.

О присоединении форварда к сине-бело-голубым также было объявлено на презентации команды СКА на сезон 2024/25 годов. На мероприятии Соболеву вручили футболку с его фамилией и седьмым номером.

За свою спортивную карьеру Соболев успел сыграть за такие клубы, как: «Крылья Советов», «Томь», «Енисей» и «Спартак». В составе последнего футболист забил 58 голов, а также завоевал Кубок России сезона 2021/22.

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