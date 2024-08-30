«75 тысяч боевиков»: ЕС установил план по тренировке ВСУ до конца 2024 года

Боррель: ЕС планирует подготовить 15 тысяч боевиков ВСУ до конца 2024 года

Фото: www.globallookpress.com / Lorena SopÃƒÂªNa

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Боррель напомнил о необходимости разблокировать 6,6 миллиардов евро военной помощи для Киева.

Министры обороны стран-членов Европейского союза решили обучить 15 тысяч боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) до конца 2024 года. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам саммита глав Минобороны членов ЕС.

«Мы подготовили уже 60 тысяч украинских военных, но мы решили повысить эту цель до 75 тысяч», — прокомментировал итоги заседания глава европейской дипломатии.

Союз намерен открыть в Киеве некий центр по координации обучения украинских боевиков. Задачи этой организации Боррель раскрывать не стал. Он также подчеркнул, что тренировки ВСУ будут проходить не на территории самой Украины, но очень близко к ее границам.

Боррель в очередной раз поднял вопрос о разблокировке 6,6 миллиарда евро военной помощи Украине, которые содержатся на счету Европейского фонда мира.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Жозеп Боррель признал Евросоюз частью конфликта на Украине. По его словам, от результатов специальной военной операции будет зависеть безопасность ЕС.