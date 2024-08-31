Старая вражда: Варшава в ярости от заявлений Киева про Волынскую резню

Фото, видео: www.globallookpress.com / Artur Widak; 5-tv.ru

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Польша выступила против искажения истории.

Польша обозначила конкретные условия для вступления Украины в ЕС. Принципиальная позиция Варшавы касается эксгумации останков поляков — жертв Волынской резни, устроенной украинскими националистами в 1943–1944 годах.

«Я однозначно негативно оцениваю то, что сказал украинский глава МИД как по вопросу интерпретации истории, так и по проблеме эксгумаций. Украина должна будет так или иначе пойти навстречу польским ожиданиям», — заявил премьер-министр Польши Дональтд Туск.

А поводом для гнева Варшавы стали заявления Кулебы. Украинский чиновник напомнил польским журналистам, что во время операции «Висла» в апреле 1947 года, украинцы были насильно переселены на север и запад Польши с юго-западных территорий, которые, как до сих пор утверждают в Киеве, являются «исторически украинскими землями».

После этого Туск заявил, что, если украинцы не согласятся провести эксгумацию останков всех, кто погиб от рук бандеровцев, нормальных отношений между Варшавой и Киевом не будет. И предупредил соседей, что без согласия Варшавы Киев никогда не получит «зеленый свет» на вступление в Евросоюз.

Пока же заявил Туск, украинцы вообще не соответствуют политическим и культурным стандартам Европы.