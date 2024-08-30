Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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Сложная обстановка из-за угроз со стороны украинских боевиков лишь сплотила людей.

Несмотря на все попытки ВСУ запугать жителей Курской области, регион показывает высокую явку на досрочном голосовании на выборах губернатора. Это — данные избирательных комиссий.

Сложная обстановка лишь сплотила людей. Избиратели активно идут на участки. Всего их более 800. Для тех, кто находится в пунктах временного размещения, предусмотрено выездное голосование.

«Россияне и в частности курский народ должны сплотиться и быть едины. И в настоящий момент я пришла проголосовать именно с такой мотивацией, потому что выборы — это наше право! Отсидеться не получится, потому что мы живем в нашей стране, и судьба нашей страны зависит от нас», — говорит избиратель Людмила Кожанкова.

«Я считаю это нашим гражданским долгом, поддержать будущего губернатора нашей области. Потому что сейчас нелегкое время для всех нас, как и для жителей, которые временно переселились из приграничных территорий, так и всех курян в целом. Кто же, если не мы?» — говорит избиратель Елена Кононова.

Избирательные пункты открыли не только в самом регионе, но и в соседних областях, куда в связи с последними событиями выехала часть населения. Досрочные выборы продлятся до 5 сентября. Основные состоятся с 6 по 8 числа.