«Почувствуют сразу»: ответ на удары европейским оружием по России будет жестким

Картаполов: ответ на удары европейским оружием по территории РФ будет жестким

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

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Страны ЕС столкнутся с жестким и ассиметричным ответом.

Ответ на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России европейским оружием будет жестким и ассиметричным. С таким заявлением выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с РИА Новости.

«(Ответ России будет — Прим.ред.) жесткий и асимметричный и такой, что они почувствуют сразу», — заявил Картаполов.

В четверг, 29 августа, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен снять ограничение на использование европейского оружия киевским режимом. По его мнению, если Евросоюз позволит ВСУ бить поставляемым боевикам ВСУ оружием по российской территории, то это не будет означать, что ЕС вступил в противостояние с Москвой.

Картаполов подчеркнул, что ничего другого от Борреля ожидать не стоило. При этом депутат напомнил, что подобные решения находятся в компетенции других политиков, а не главы дипломатии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Боррель признал Евросоюз частью конфликта на Украине. Однако дипломат подчеркнул, что стороной вооруженного противостояния ЕС назвать нельзя.