Скончался в пляжном баре: подробности смерти звезды сериала «Элита» Ортеги

Звезда сериала «Элита» Ортега умер в возрасте 41 года в пляжном баре

Фото: Instagram* / julianortega7

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Медики пытались спасти актера на протяжении 30 минут.

В возрасте 41 года скончался испанский актер Хулиан Ортега, известный ролью в сериале «Элита». Подробности его смерти приводит Daily Mail.

По информации британского издания, Ортега отдыхал в баре на пляже Захора в испанском Барбате. У молодого мужчины случился сердечный приступ. Очевидцы произошедшего вызвали скорую помощь, однако спасти актера медикам не удалось. Реанимационные мероприятия длились около 30 минут.

Трагедия произошла 25 августа, но известно о смерти Ортеги стало только сегодня.

«От имени Союза актеров и актрис мы выражаем наши самые искренние соболезнования семье и друзьям актера», — отреагировали на смерть звезды в пресс-службе Испанского союза актеров и актрис.

За свою карьеру Ортега успел сыграть во множестве популярных проектов, таких как: «Гранд отель», «Галерея Вельвет», «Телефонистки» и «Элита».

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