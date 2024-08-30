SHAMAN о своей спутнице на «Новой волне»: «Мы знакомы с X века»
SHAMAN сыграет в этно-опере «Князь Владимир» вместе с певицей Соей
Фото, видео: 5-tv.ru
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«Презентация» оказалась настолько проникновенной, что поклонники заподозрили артистов в далеко не дружеских отношениях.
Заслуженный артист РФ SHAMAN (Ярослав Дронов) представил свою партнершу по этно-опере «Князь Владимир» Асият Сайгидову. «Презентация» оказалась настолько проникновенной, что поклонники заподозрили артистов в далеко не дружеских отношениях.
SHAMAN и Соя, как представилась девушка, появились на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в Сириусе.
«Мы знакомы с X века. Мы, кстати, в опере — муж и жена!» — заявил артист.
Речь идет об этно-опере «Князь Владимир», где SHAMAN исполнит главную роль, а Соя воплотит образ Рогнеды. Артистка назвала своего коллегу замечательным партнером.
«Благодаря ему, собственно, все и состоялось», — считает Соя, отметив фантастическое перевоплощение Дронова.
Артистка уверена: если бы SHAMAN в образе князя появился на улице, несмотря на популярность, его было бы невозможно узнать.
SHAMAN же решил обратить внимание на необычное совпадение: на момент событий в опере князю Владимиру было столько же лет, сколько ему самому сейчас. Это заставило музыканта немного переосмыслить образ князя и осознать, какая ответственность была возложена на правителя в довольно молодом возрасте.
Поклонники обратили внимание на очевидную близость между артистами: они смотрят друг на друга с теплотой, периодически касаются и не отказывают себе в коротких, но чувственных объятиях. Возможно, понять, что именно связывает знаменитостей, можно будет на премьере этно-оперы, которая состоится 6 февраля 2025 года в Государственном кремлевском дворце.
Ранее 5-tv.ru писал, что Лепс и SHAMAN выступили в военном госпитале в Курске. Артисты спели для простых местных жителей и военнослужащих.