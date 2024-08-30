Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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В ходе боев было нанесено поражение живой силе и технике нескольких бригад противника.

Российские войска освободили населенный пункт Константиновка в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Решительными действиями подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Константиновка Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе боев было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух мотопехотных, двух пехотных, аэромобильной, четырех штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

Также сообщается, что в результате действий группировки «Юг» противник за неделю потерял свыше 4 840 военнослужащих, танки Abrams и Leopard, четыре боевые бронированные машины, 60 автомобилей и 57 орудий полевой артиллерии, 11 станций радиоэлектронной борьбы и 16 полевых складов боеприпасов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за время боевых действий на курском направлении киевский режим потерял более 7 800 боевиков.