Напели в уши: мошенники обманули AKMAL’ на более чем 100 тысяч рублей

Певца AKMAL’ обманули на 105 тысяч рублей при покупке билета на The Weeknd

Фото: Вадим Тараканов / ТАСС

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Музыкант планировал посетить концерт в Сиднее.

Молодой певец Акмаль Ходжаниязов, известный публике как AKMAL’, оказался обманут мошенниками при покупке билета на концерт The Weeknd. Российский вокалист потерял более 100 тысяч рублей, о чем 5-tv.ru сообщил источник.

Автору хита «Из-за тебя» порекомендовали контакт некой женщины — Дарьи. Подобный совет 20-летнему артисту дали в группе TravelAsk, туда он обратился для покупки билета на концерт знаменитого канадского певца The Weeknd.

По данным 5-tv.ru, звезда перевел на счет Дарьи 105 тысяч рублей, однако после этого не получил ответа. Вскоре после этого артист не только был заблокирован, но и занесен в черный список.

Российский певец в итоге пришел с заявлением о мошенничестве в полицию. Сообщается, что по этому факту была запущена проверка.

Важно отметить, что концерт канадского певца The Weeknd (настоящее имя — Абель Тесфайе) планировался на 23 октября этого года в Сиднее. В начале 2023 года вокалист попал в книгу рекордов Гиннесса как самый популярный артист.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как мошенники обманули Ляйсан Утяшеву на более чем 100 тысяч рублей — ее помощникам обратилась некая Елена. Примерно столько же средств украли и у актера Владимира Щербакова, ему также обратились по телефону.