Борис Щербаков: Пишут, что в меня стреляли, что я ранен, черт-те что

Фото: Андрей Епихин / ТАСС

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Популярный Теlеgrаm-канал распространил ложную информацию о госпитализации народного артиста.

Народный артист России Борис Щербаков опроверг информацию о госпитализации в отделение кардиологии, сообщив, что в больнице лежал последний раз два года назад.

«Пишут что угодно. Пишут, что в меня стреляли, что я ранен, черт-те что», — заявил здоровый Щербаков.

Информацию о госпитализации артиста распространил популярный Telegram-канал. Автор поста ссылается на проблемы с сердцем, которые мучают актера несколько лет, а также ишемию, кардиосклероз и удаленную два года назад почку.

В данный момент народный артист чувствует себя хорошо. Под наблюдение врачей не находится, никаких проблем со здоровьем не ощущает и находится у себя дома, сообщает 360.ru. Видимо врачи все же смогли стабилизировать его состояние и подобрать нужную терапию, раз за несколько часов он пришел в норму.

Telegram-каналы также сообщали о проблемах со здоровьем у народной артистки России Светланы Немоляевой. Они в свою очередь подтвердились.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о госпитализации Светлане Немоляевой.