Песков: у нас нет переживаний по поводу визита Путина в Монголию

Фото, видео: Алексей Дружинин / ТАСС; 5-tv.ru

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Страна подчиняется юрисдикции МУС.

Все аспекты визита российского лидера Владимира Путина в Монголию тщательно подготавливались. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

У представителя Кремля спросили, не вызывает ли опасений тот факт, что Монголия подчиняется юрисдикции Международного уголовного суда (МУС). 17 марта 2023 года этот орган выдал ордер на арест Владимира Путина, а также детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС обвинил их в депортации украинских детей, которых российская стороны спасла из-под обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и перевезла в безопасные районы.

«Нет, нет переживаний. У нас прекрасный диалог с нашими друзьями из Монголии», — сообщил Песков.

Визит российского президента в Монголию состоится 3 сентября. Путин примет участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Песков прокомментировал обвинения Дурова в насилии над ребенком.