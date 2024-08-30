Развитие ядерной медицины: в России создают препараты от рака на основе бора

Фото, видео: www.globallookpress.com / john cummings; 5-tv.ru

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Бороться даже с тяжелыми формами онкологии врачам помогают такие химические вещества как радий, цирконий и лютеций.

Российские ученые испытывают новый радиофармпрепарат на основе бора. И первые результаты впечатляют: он показал высокую эффективность в борьбе с последними стадиями рака. Еще одна жизненно важная разработка — специалисты создают целую линейку лекарств для лечения тяжелых форм онкологических заболеваний.

Впрочем, уже сейчас благодаря радиомедицине, врачам и их пациентам удается добиваться невероятных успехов. Примеры — у корреспондента «Известий» Натальи Оскерко.

Четвертая стадия рака, но борьба продолжается. Когда все стандартные методы лечения Василию Уляхину не помогли, врачи прибегли к ядерной медицине.

«Радий убирает метастазы в костях, а лютеций — в мягких тканях. И получилось, что все это дело великолепный дало результат. Вот можете представить: после мучений, уколов ежедневных, и вдруг — ушли боли, ушли все эти неприятные моменты!» — говорит пациент НМИЦ Онкологи имени Блохина Василий Уляхин.

Петр Святашов после курса радиационной терапии добился ремиссии. И это в 82 года! Еще недавно врачи сказали бы, что шансы в таком возрасте не велики, но опухоль обнаружили на ранней стадии и быстро подобрали лечение.

«Самое главное, что не было физических болей. Определили, что не нужно делать операцию, а можно избавиться от этого путем приема лекарств и уколами», — говорит пациент Российского научного центра радиологии и хирургических технологий имени академика Гранова Петр Святашов.

И вот действие радиофармпрепаратов наглядно: снимки пациента с поражением предстательной железы с разницей в четыре месяца. В стационар мужчина приехал уже в инвалидной коляске, а после терапии отправился в отпуск гулять по Карелии.

«Они приходят к тебе в следующий раз, и ты уже видишь, что он себя бодрее чувствует, он лучше передвигается. Потом, когда обследование они делают, ты смотришь вживую на картинке и понимаешь: ну, это чудеса», — делится врач-кардиолог Российского научного центра радиологии и хирургических технологий имени академика Гранова Валерия Номоконова.

Радий, цирконий, лютеций и — новинка в арсенале российских врачей — актиний. На основе этих химических элементов появляется все больше препаратов. Они помогают врачам сразу и искать, и обезвреживать.

«Создать, во-первых, тот субстрат, который найдет опухоль, ее визуализирует самостоятельно и обеспечит прикрепление к ней изотопа, и, собственно говоря, подобрать тот изотоп, который будет воздействовать либо на саму опухоль, либо на микроокружение этой опухоли», — говорит директор Российского научного центра радиологии и хирургических технологий имени академика Гранова Дмитрий Майстренко.

Состав подбирают индивидуально для каждого пациента. В научном центре имени Гранова в закрытой чистейшей лаборатории производят больше десяти видов радиофармпрепаратов. На синтез уходит от 20 минут до нескольких часов.

Из-за высокой радиоактивности хранят и переносят лекарство в тяжелых свинцовых контейнерах. Препарат приготовили для нескольких пациентов. Но брать в руки сам флакон, конечно, опасно.

Та же лучевая терапия, только изнутри: поступая в кровь, препарат сам находит очаги, проникает в клетки опухоли и уничтожает, что самое главное, не повреждая здоровые ткани.

«Уникальность этих препаратов заключается в точности доставки и в высокой эффективности лечения. То есть, благодаря тому, что мы связываем радиологический препарат с определенной молекулой, которая связывается непосредственно с опухолевыми клетками, мы можем доставлять достаточно большую дозу радиации в очень ограниченные пространства», — говорит заместитель директора НМИЦ Онкологи имени Блохина Александр Петровский.

И ядерная медицина стремительно развивается. Целый ряд препаратов уже тестируется на пациентах, еще несколько пока испытывают на животных. В московском центре имени Блохина даже есть высокочувствительные томографы для грызунов. Если все пройдет успешно, с помощью радиоактивной терапии врачи смогут лечить, например, меланому и метастазы при раке мочевого пузыря и почек.