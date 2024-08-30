ФСБ показала кадры задержания колумбийцев, подозреваемых в наемничестве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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При них обнаружили украинскую военную форму.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала кадры задержания колумбийцев, которых подозревают в участии в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержаны граждане Республики Колумбии Медина Аранда Хосе Арон и Анте Александер, подозреваемые в участии в боевых действиях на стороне Украины против Вооруженных Сил Российской Федерации в качестве наемников», — уточняется в сообщении пресс-службы ведомства.

В ходе обысков силовики обнаружили у задержанных предметы, подтверждающие их преступление. Так, у иностранцев нашли военную форму, на которой были прикреплены знаки украинского батальона «Карпатская сечь».

В отношении колумбийцев возбудили уголовное дело по статье «Наемничество». Расследование по факту произошедшего продолжается, заключили в ФСБ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что наемники принимают участие в нападение на Курскую область в составе ВСУ. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что американские боевики выложили в интернет кадры с украинским минометом, который установлен рядом с курской детской площадкой.